Monatshoroskop Mai 2017 Stier

Herzlichen Glückwunsch, lieber Stier, das ist dein Monat.

Wie verbringst du deinen Ehrentag?

In diesem Monat sind viele luftige Energien unterwegs und

da ist es gut, wenn du diese Luft in deine Räume läßt.

Es ist auch genial, wenn du noch bis zum 09.05 alles aus deinem Leben

entlässt was du nicht mehr brauchst.

Materiell oder auch Beziehungsformen.

Ab dem 10.05 geht die Mondkontenachse in den Löwen und steht dort

für 1,5 Jahre. Diese bilde einen Lernaspekt zu deiner Sonne.

Leben mehr aus deinem Herzen heraus, werde zum Schöpfer deines Lebens.

Trenne dich leichten Herzens von zuviel Materie, du wirst sehen, dann

kannst du dich besser in deinen Lebenstanz begeben.