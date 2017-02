Monatshoroskop März 2017 Stier

Für die Stiere wird es ab der Monatsmitte sehr interessant, da dann der Mars in ihr Zeichen geht.

Doch zeigt sich dieser Monat eher etwas schleppende, da die Venus rückläufig wird.

Dazu ist auch noch der Jupiter in der Waage rückläufig und somit zeigen sich wieder viele

Beziehungsthema. Für die Stiere die Beziehung zu sich selbst und zur Materie.

Wo hast du zuviel angehäuft?

Was beschwert dich?

Wie ist es mit deinem Besitz und was möchtest du teilen?

Der Mars unterstützt dich sehr gut, damit du nun die Veränderungen vornehmen kannst.