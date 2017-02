Monatshoroskop Dezember 2016 Stier

Für die Stiere ist es immer noch wichtig, so nach und nach in die Wandlung zu gehen. Auch wenn es sich wie Stillstand anfühlt, es geht weiter und das sehr nachhaltig. Die Venus bildet ab dem 07.12 eine Spannung zu deiner Sonne, doch das lädt dich ein, deinen Raum, deine Ansichten und dein Umfeld noch freier und offener zu gestalten. Schenke dir ein genußvolles Wochenende am 10.12 - 11.12 steht der Mond in deinem Zeichen. Dazu geht zum Monatsende die Sonne in den Steinbock, das stärkt deinen Selbstwert und deine Selbstakzeptanz.