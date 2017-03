Monatshoroskop April 2017 Stier

Liebe Stiere, neue Wege rufen in diesem Monat ganz laut und heben dich immer

wieder hoch. Veränderungen gehen jetzt leichter von der Hand. Nutze doch

diese kosmische Energie mit Mars und ab Monatsmitte mit Sonne in deinem Zeichen.

Pluto wird rückläufig und da kannst du super gut "entrümpel". Diese Zeit ist

intensiv und sehr nachhaltig.

Ein besonderer Höhepunkt ist der Neumond im Stier am 26.04.

Was sind deine neuen Wünsche?

Die Fischeenergie verhilft dir sie zu spüren und deine wunderschöne Erdqualität

die Dinge in der Materie sichtbar zu machen gibt dir Rückwind.