Monatshoroskop Mai 2017 Steinbock

Tanzen bringt die Steinböcke gut durch den Monat.

Ja, probiere es einfach aus. Freitanz oder intuitiver Tanz läßt

deine Ketten sprengen. Tut gut und hilft dir diese Monatsenergie zu nutzen.

Womöglich hast du den inneren Wunsch alles zu verändern, neu zu tun.

Dann fange jetzt in diesem Monat bewußt damit an.

Du wirst sehen, es gibt dann mehr Platz für Freude und Glückseligkeit in deinem Leben.