Monatshoroskop März 2017 Steinbock

Alles neu macht der März.......kann es für die Steinböcke lauten.

Steht doch die Widderenergie in Spannung zu ihnen und fordert sie heraus.

Nichts scheint mehr so wirklich klar zu sein.

Doch ab der Monatsmitte gibt es Hilfe vom Mars im Stier und ganz am Ende

des Monats von Merkur im Stier.

In diesem Monat darfst du dir deine Beziehungen anschauen.

Fühlst du dich wirklich wohl in deinem Umfeld?

Was braucht es damit du dich wohl fühlst?

Der Vollmond zur Monatsmitte kann dir da sehr hilfreiche Antworten liefern.