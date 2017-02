Monatshoroskop Februar 2017 Steinbock

Die erste Woche im Februar ist noch sehr gut.

Du kannst dich zeigen und es läuft alles wie am Schnürchen.

Pluto in deinem Zeichen gibt dir gut Kraft, auch für die

Veränderungen.

Doch Mars, Venus und Uranus sorgen für Unruhe, in dir und

im Außen. Wieder soviele Veränderungen und es ist gut,

wenn du einfach mitschwimmst.

Neptun und Chiron unterstützen und halte dich in deinen

Lebenswellen.