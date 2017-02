Monatshoroskop Dezember 2016 Steinbock

Vorhang auf für dich. Die zweite Monatshälfte ist deine Bühne. Sonne im Steinbock, Merkur im Steinbock und dazu noch am Ende des Monats der Neumond in deinem Zeichen. In der Monatsmitte zum Vollmond, wirst du noch einige neue Seiten an dir entdecken. Ist doch der Steinbock ein weibliches Erdzeichen und gesegnet mit viel innerer Weisheit. Du spürst, dass du mehr in die Welt möchtest, dich mehr zeigen willst. Dann nimm jetzt diese Neumond Anfangsenergie mit und du wirst sehen, der Kosmos gibt dir Rückenwind.