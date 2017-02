Warum die Energie immer deiner Absicht folgt!

Sicherlich hast auch du im Laufe deines Lebens viele großartige Dinge geleistet, auf die du zu recht stolz bist. Und sicherlich erinnerst du dich an deine Kraft, welche du eingesetzt hast, um einiges davon wirklich nach deinen Vorstellungen umzusetzen. Du hast deine Schule abgeschlossen, dich durch die Ausbildung gebracht, einen Job gefunden. Du bestreitest deinen Alltag vielleicht mit Kindern, Partnern und anderen sozialen Beziehungen. Und sicher hast du auch schon mal eine Diät gemacht, bist sportlichen Aktivitäten nachgegangen, weil du ein Ziel hattest. Fängt man erstmal an, seinen Zielen, Wünschen, Träumen und Visionen Raum zu geben, verselbständigt sich in gewisser Weise etwas. Nach ein paar Wochen, wenn sich die Routinen verändert haben, fallen viele Gewohnheiten gar nicht mehr so sehr ins Gewicht. Und vieles was unmöglich erschien, wird mit der Zeit immer leichter umzusetzen.Es lohnt sich also, zu wissen wohin man sich bewegen möchte. Erfolgreicher sein? Dann darf man seinen persönlichen Erfolg mal visualisieren. Kommt es einem auf einen guten Verdienst an? Oder sollte es doch das unbeschwerte und leichtgängige Arbeitsleben sein, mit entspannter Teamarbeit und gemütlicher Erfüllung? Möchte man eine neueHerausforderung? Neue Freunde gewinnen oder den alten einfach mal wieder mehr Zeit schenken? Fokussiert man Harmonie im Familienalltag oder strebt man nach klinischer Ordnung, weil man es so gelernt hat?Du merkst, es macht einen großen Unterschied, wie man über seine Wünsche denkt. Wenn du loslassen möchtest, von begrenzenden Gedanken, so lohnt es sich, Thema für Thema mal eine ganz klare Vision zu entwickeln. Wie sieht denn Erfolg ganz genau aus für dich? Wie fühlt es sich an, wenn du plötzlich Summe X mehr verdienst. Was wirst du damit machen? Wird sich dein Leben dadurch ändern? Wenn ja, wie? Einen harmonischen Alltag voller Leichtigkeit kann man sich auch gut vorstellen. Doch wie sieht dieser denn für dich ganz genau aus? Wie sieht dein glücklicher und zufriedener Tagesablauf aus? Was darf passieren, damit du den so leben kannst? Und wer oder was ist Schuld, dass du es nicht so leben kannst im Jetzt?Auch bei sozialen Beziehungen zu Freunden, Bekannten, Nachbarn - aber auch zur eigenen Familie lohnt sich ein Hinschauen. Wie sieht für dich eine perfekte Freundschaft aus? Bist du bereit zu geben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten? Bist du ehrlich genug, um eine ehrliche Freundschaft einzugehen? Schau dir deine Themen, welche dich vielleicht mit Kleinigkeiten belasten einmal an.Den Spruchhabe ich ganz bewusst gewählt, denn genau so ist es. Worauf auch immer du deinen Fokus setzt, so wirst du alle Energie darauf setzen, genau das zu erreichen. Verschwende also nicht deine Zeit mit Gedanken über das was du "eigentlich nicht" möchtest! Denn so widersprichst du dir immer wieder selbst und bekommst letztlich genau das! In meinem Artikel " Wenn Worte nicht zu Taten werden " oder auch auf meinem Blog " Warum Deine Worte Dein Handeln beeinflussen " habe ich schon einiges dazu geschrieben.Vielleicht kennst du auch Gedanken und Gefühle, warum andere Menschen besser sind, glücklicher scheinen oder mit mehr Gelassenheit durchs Leben gehen? Ich habe mich viel mit diesen Leuten unterhalten. Ich wollte wissen, was machen die anders? Warum ist der Fensterputzer aus der Firma zufriedener in seinem Job, als ich es bin an meinem warmen Schreibtisch mit fast doppelt soviel Lohn? Sein ruhiges Lächeln, die Erkenntnis, dass ihn sein Job in dem Fall wirklich ausfüllt und er jeden Tag seinen persönlichen Erfolg sieht (nämlich die sauberen Fenster und die glücklichen Menschen, die wieder den Durchblick nach draußen haben) waren viel mehr wert, als mein Weg, dem Reichtum in Form von Gehaltszahlungen nachzurennen.Was machen also diese Menschen anders? Sie haben ihre Träume in Ziele verwandelt, und sie geben dafür jeden Tag ihr Bestes dafür. Sie blenden sich nicht selbst und verstecken sich nicht hinter glänzenden Fassaden. Nein,Es geht also, dass man alles erreichen kann. Vielleicht nicht sofort und ganz schnell, aber wenn man eine Entscheidung getroffen hat, seine Energie darauf gezielt einsetzt, dann folgt bei jedem die Absicht, sich genau in diese Richtung zu bewegen. Alles andere macht dann wenig Sinn mehr.Hier also eine Einladung zum frühlingshaften Visionieren deiner Ziele für 2016.