Ich hab die Schnauze voll, ich geh jetzt Schaukeln - Spruch

glauben Sie, wir überlegen uns, wie wir am besten einen Schaukelstuhl verkaufen können? Dem ist nicht so. Aber selbstverständlich platzieren wir inhaltsbezogene Werbeanzeigen um die Seite zu finanzieren. Aber glauben Sie tatsächlich, dass nur ein Leser einen Schaukelstuhl gekauft hat?



Ich freue mich über Ihren Kommentar um auf etwas hinzuweisen. Vor einiger Zeit, versuchte ich diese Seite mit Leserspenden zu finanzieren und hatte unter den Artikeln einen Spendenbutton installiert. Während eines Monats hatte nur ein Leser großzügiger Weise 5 Euro gespendet. Die Lizenz für das Bild hinter dem Spruch auf dieser Seite hat bereits fast so viel gekostet. Aus diesem Grund bin ich gezwungen vereinzelt Werbung auf der Seite zu machen.



Nun können Sie sich über Werbung ärgern oder kostenlose Webseiten wie diese unterstützen. Bei uns finden Sie diese Möglichkeit im Menü am Ende der Seite unter "Unterstütze uns".



Natürlich können Sie sich auch über das Spruchbild freuen. Es wurde mit großer Leidenschaft erstellt.



Liebe Grüße