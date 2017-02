Die Kraft des Frühlings! Inspirierende Gedanken und ein Spruch zum Frühling

Die Tage werden heller. Aus dem Boden gucken die ersten Frühjahrsblüher und in den Menschen regt sich eine magische Neugiert. Es wird Frühling!

Seien wir mal ehrlich, so einen richtig klassischen Winter wie man ihn von früher kennt, gibt es doch gar nicht mehr. Klar, im Harz und in den südlichen Bundesländern lag etwas mehr Schnee. Aber jetzt geht endlich die helle Jahreszeit los! Und damit verbunden, die Frühlingsgefühle.Während also Krokusse und Schneeglöckchen ihre Köpfe in den Himmel heben, beginnt bei vielen Menschen ein Kribbeln und ein Erwachen. Plötzlich gibt es einen Energieschub nach dem anderen. Es werden Pläne geschmiedet und ganze Gärten umgegraben. Und auch in zwischenmenschlichen Beziehungen wird vieles wesentlich leichter genommen, als im dunklen depressiven Winter. Plötzlich sind die Kommentare vom nervigen Nachbarn gar nicht mehr so störend. Und den tobenden Kindern von gegenüber lächelt man gutgelaunt zu.



Ja, die Kraft des Frühlings. Die Magie, die sich zwischen März und Mai zeigt, hält Jung und Alt in Bewegung.



So wie sich die Natur jetzt zeigt, mit Knospen und kleinen Blätteransätzen, so sichtbarer werden auch die Menschen um uns herum. Plötzlich werden die Farben heller und intensiver. Alle die jetzt noch im depressiven Grau ausharren werden dazu bewogen, etwas mehr Farbe in ihr Leben zu bringen. Anhand der Natur sieht man überhaupt sehr schön die Fortschritte, was unser Sein angeht. Wir können wieder aussäen, was wir später ernten möchten. Wir dürfen rausgehen. Wir dürfen in Bewegung kommen. Es darf wachsen, was wachsen muss. Ein herrlicher Moment, wenn man diese Kräfte mal auf sich wirken lässt. Und ja, wenn man die Möglichkeiten hat, wie so ein Krokus nach und nach aus dem Boden sprießt, und man seine eigene Entwicklung dagegenhält, da sieht man schon Paralellen.



Ich möchte euch also ermutigen, die Kraft des Frühlings zu nutzen! Seid dabei, wenn Natur, Licht und Mensch wieder sichtbar werden. Zeigt her, was euch in den letzten Monaten bewegt hat und was ihr gelernt habt. Geht selbstbewusst durch eure Frühjahrszeit. Und für alle diejenigen, die jetzt knurrend vor dem Monitor sitzen und meinen, nee lass mal. Das hat sowieso alles keinen Sinn, das Leben ist nun mal hart und ungerecht. Nutzt die Magie des Frühjahrsputzes! Es gibt nichts Besseres als mal kräftig sauber zu machen. Im Innen wie im Außen! Räumt auf! Bringt euch in Schwung und lasst eure Knospen erstrahlen. Sät eure Früchte, die ihr im Sommer, Herbst und Winter ernten möchtet.





"Frühling ist dann, wenn die Seele wieder bunt denkt."