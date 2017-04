Monatshoroskop Mai 2017 Skorpion

Sonne in Opposition zu deinem Zeichen.

Ansonsten viele Lernaspekte und noch eine Spannung zur Mondknotenachse.

Mhm, erscheint jetzt gerade nicht so freudig für die Skorpione.

Doch ich darf dir etwas verraten, lass dich auf die Zwillingsenergie ein.

Meist sind skorpionbetonte Menschen fasziniert von der Zwillingsenergie.

Im Laufe der Zeit wird es ihnen dann doch zu "oberflächlich" und den

Zwillingen oft zu düster.

Was wenn du diese Energie in dir ausgleichst?

Nutze diesen Monat um innerlich einen Ausgleich zu finden.

Fahre bewußt in die Unterwelt und gehe dann wieder hinaus.

So wirst in diesem Monat besondere und sehr schöne Erfahrungen sammeln können.