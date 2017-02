Monatshoroskop Dezember 2016 Skorpion

Die Lilith ist noch in deinem Zeichen und zeigt dir viel von deinen verborgenen Seiten und auch die deiner Mitmenschen. Vieles was unterdrückt wurde, zeigt sich jetzt im Licht. Dein Teil ist es, es anzunehmen, denn deine „ungeliebten Seiten“ bzw. die du dafür hältst, möchten einfach da sein dürfen. Der Nordknoten in der Jungfrau unterstützt dich dabei und möchte dir neue gute Strukturen bringen. Zum Mitte des Monats stärkt dich der Marswechsel in die Fische und der Sonnenwechsel im Steinbock. Lege jetzt den Grundstein für 2017. Was möchtest du im Sonnenjahr 2017 fühlen? Lebe dich in die Frage hinein, dann wirst du deine Antwort erhalten.