Monatshoroskop April 2017 Skorpion

Da kommt wieder ein Transformationsmonat auf die lieben Skorpion zu.

Doch ist nicht dein ganzes Leben ein stetiger Fluss der Veränderung.

Und so unter uns, was würdest du auch sonst tun? ;o)

Die Fischenergie ist treu an deiner Seite und schärft deine Intuition.

Die Sonne geht in dein Oppositionszeichen und dort findet auch der

Neumond statt. Was willst du für immer ablegen, dann nutze diese Zeit.

Am 21.04 geht der Mars in die Zwillinge, magst du dich einfach für

die Leichtigkeit in deinem Leben entscheiden.

Wer sagt denn, dass nur in der Tiefe wühlen richtig ist?

Was wenn es ein sowohl als auch geben kann?

Ich wünsch dir einen besonderen April mit viel Sonne.