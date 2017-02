Monatshoroskop März 2017 Schütze

Liebe Schützen, wie fühlt es sich an mit der Lilith an der Seite und

dazu noch Saturn. Jetzt ist es gut, wenn sich die Hohenpriestirn

mit dem Hohenpriester verbindet. Denn die Fischeenergie ist nicht

so gerne von den Schützen gesehen, steht sie doch im Quadrat zu

deiner Sonne. Doch kannst du in diesem Monat deiner inneren Weisheit

besser folgen, wenn du auf bodenständige Expansion setzt.

Es geht langsamer, doch viel viel nachhaltiger.

So wird sich ab der Monatsmitte dein Wertethema beschäftigen.

Kennst du deine Werte?