Monatshoroskop Februar 2017 Schütze

Lieber Schütze, dir kommt dieser Monat sehr gelegen.

Feuermars und Venus machen dem Saturn Beine und

das tut dir gut. So hast du im Februar die Möglichkeit

wieder etwas mehr zu expandieren. Steht doch noch Saturn

bis zum Ende des Jahres an deiner Seite und fordert dich

zur Reduktion auf. Doch jetzt kann dir ein guter Durchbruch

gelingen.

Merkur unterstützt dich in jeglicher Form der Kommunikation.

Du findest genau die richtigen Worte um dein Gegenüber

zu überzeugen.