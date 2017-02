Monatshoroskop Dezember 2016 Schütze

Genieße deinen Geburtstag und das Licht in deinem Inneren. Saturn ist noch ein Jahr an deiner Seite und ermöglicht dir ein solides, wenn auch manchmal langsames Wachstum. Merkur unterstützt dich auch noch sehr gut bis zur Mitte des Monats. Sehr gut für neue Kontakte, die dich in deinen Plänen weiterbringen. Venus im Wassermann gibt dir immer wieder neue Ideen und du findest Gleichgesinnte, die mit dir den Weg gehen möchten. In der Liebe braucht es jetzt viel Freiraum und das Bedarf auch klare Absprachen.