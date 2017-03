Monatshoroskop April 2017 Schütze

Liebe Schützen, hast du deine große Lebensvision klar?

Dann geht es jetzt an die Zwischenschritte, ja die sind wichtig.

Gerade wird der Saturn rückläufig und zeigt dir auf wo es

noch Verbesserung bedarf. Du baust gerade ein solides

Lebensfundament und von daher ist es wichtig, dass du auch die

Kleinigkeiten beachtest. Der Mars in den Zwillingen bringt wieder

viel Bewegungn in dein Leben und du brauchst sehr starke

Horizonterweiterung. Selbst ein Spaziergang in der Natur wird

dir neue Inspirationen und Umsetzungsimpulse liefern.