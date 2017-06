Die positiven Nachrichten der Woche | im Livestream mit guten Gewohnheiten von Tom Tastisch

Die besten News der Woche, unter anderem: 98Jährige schrieb über 7.000 Briefe an Soldaten in sechs Jahren && Neuartige IF Batterien sollen Ladezeiten auf Sekunden verkürzen. Sowie geniale positive Gewohnheiten gibt es heute wieder im Livestream von Tom Tastisch. Seit 174 Tagen sendet er bereits täglich seine Morgenroutine mit viel Humor und Leichtigkeit in die Welt. Und verfasste in der vergangenen Woche viele Tipps rund um Beziehungen, Hobbies und Zielsetzung.In seiner heutigen Wochenzusammenfassung erwähnt Tom seine positiven News-Highlights der Woche und kommentiert die Themen. Zusätzlich zeigt er im Rahmen seiner Morgenroutine zehn positive Gewohnheiten in 25 Minuten und es gibt eine Menge positiven Input zu inspirierenden Themen, schau' rein!Diesmal sind folgende News dabei (Video unten):1. FRANKREICH VERBIETET PLASTIK EINWEG-GESCHIRR: http://bit.ly/2qTqEw82. DACHAU VERBIETET GLYPHOSAT: http://bit.ly/2rEH3sa3. BÜRGERINITIATIVE GEGEN GLYPHOSAT: http://bit.ly/2s5WqdE4. NEUERARTIGE IF-BATTERIE SOLL LADEVORGANG AUF SEKUNDEN ABKÜRZEN: http://bit.ly/2rxISF95. Niederlande schließt weitere Gefängnisse nach anhaltend niedriger Kriminalitätsrate: http://bit.ly/2qTNWBU6. TED VORTRAG ÜBER DIE GEFÄGNISSITUATION IN DEUTSCHLAND IM VERGLEICH MIT DEN USA: https://www.youtube.com/watch?v=wtV5ev6813I7. 98JÄHRIGE SCHRIEB ÜBER 7.000 BRIEFE AN SOLDATEN IN SECHS JAHREN: http://bit.ly/2qOES61Außerdem hat sich Tom diese Woche im Positivstarter Livestream ganz unterschiedliche interessante Themen auf seine positive Weise betrachtetSprich NICHT über deine Ziele | Zielsetzung schneller erreichen: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=0qK-sld29VEDie besten Hobbies | Ideen für gratis Zeitvertreib | interessante Gewohnheiten: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=KgNI5TxpCCYDas sind die Hobbies der Deutschen | Beliebteste und Seltenste: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=IZPvsDUjBuoReisetipps für Herbst und Winter | AIDAnova | Ahoi e.V. : https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=6PZh-2LuwSQGlückliche Beziehung führen, mit radikaler Ehrlichkeit | Partnerschaft Tipps: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=AXwV_07BamoSpontane Live-Schalte | Anruf bei Andrej | Kreativitätstechniken: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=SgdOledy9-UDie nächsten positiven Nachrichten präsentiert Tom am Sonntag, 11. Juni 2017. Gefällt dir Tom's Kanal und die positiven Nachrichten? Unterstütze uns, indem du das Video teilst. Du kannst auch eigene Vorschläge für positive Nachrichten per Link einreichen unter: http://news.positivstarter.club - Danke, hab' eine geniale Woche und lass uns noch mehr Positivität in die Welt bringen!