Zwei Jahre pflanzte ein Mann Blumen um seine blinde Frau glücklich zu machen

Nachdem sie ihre Sehkraft verlor wollte Herr Kuroki seiner geliebten Frau eine Freude bereiten. Zwei Jahre lang pflanzte er für sie tausende Blumen, damit der Duft sie zum Lächeln bringt. In Japan ist sein Garten ein beliebter Platz für Touristen und verliebte Paare.

Dieses ältere japanische Ehepaar lebte glücklich und zufrieden. Liebevoll zogen sie ihre zwei Kinder auf und arbeiteten auf ihrem Bauernhof in Japan. Nach Komplikationen einer schweren Diabetes verlor Frau Kuroki ihr Augenlicht. Voller Trauer musste ihr Mann zusehen, wie seine Frau immer depressiver und unglücklicher wurde. Sie verließ nur noch selten das Haus.Er überlegte lange, wie er wieder Glück in das Leben seiner Frau, mit der er über 30 Jahre verheiratet ist, bringen könnte. Er entschloss sich einen Blumengarten anzulegen, den seine Frau durch ihren Geruchsinn wahrnehmen kann. Innerhalb von zwei Jahren pflanzte der rüstige Mann tausende pinke Blumen mit dem Namen "Shibazakura" und wurde mit der wohl schönsten Sache der Welt belohnt -Und damit nicht genug - sein Garten ist nun ein beliebter Ausflugsort, obwohl er sich auf Privatgelände befindet. An jedem Tag, zwischen den Monaten März und April, besuchen etwa 7.000 Menschen das Gelände in Shintomi Stadt in der Nähe von Miyazaki.

Es ist einefür die Liebe. Denn sie kennt keine Krankheiten und Behinderungen.Quelle: en.rocketnews24.com