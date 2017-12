"Wir werden niemanden abweisen, eher hungern wir zusammen"

Gute Nachrichten aus - Uganda

1,3 Millionen Flüchtlinge leben in Uganda und es kommen täglich hunderte hinzu.

Anzeige:

Etwa 3,7 Prozent der 35 Millionen Menschen, die in Uganda leben, sind Flüchtlinge. 2016 wurden in keinem anderen Land mehr flüchtende Menschen aufgenommen, als in dem ostafrikanischem Land, das etwa 2/3 der Fläche Deutschlands misst.



"Migration wird nicht gestoppt, indem man versucht, sich abzugrenzen", ist sich Musa Ecweru sicher. Die Grenzen werde er für Flüchtlinge nicht schließen, selbst wenn das Hunger für sein eigenes Volk bedeutet; so der Staatsminister im Interview mit "Spiegel Online".