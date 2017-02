Welpe wollte nicht fressen - Tierarzt setzte sich zu ihm in den Käfig bis er das Vertrauen des Hundes gewann

Graycie, ein Pitbull Welpe, war in einer sehr schlechten Verfassung, als sie in eine Tierklinik kam. Sie war so verängstigt, dass sie ihr Futter verweigerte. Doch Tierarzt, Dr. Andy Mathis, wollte die kleine Hündin nicht aufgeben und fand heraus, wie er das Vertrauen von ihr gewinnen konnte. Wie er den kleinen Hund rettete berührt die Menschen auf der ganzen Welt. Das Video dieser Geschichte verbreitete sich rasant auf allen sozialen Netzwerken.

Der Veterinär, Dr. Andy Mathis, setzte sich schließlich zu Graycie in den Käfig, und aß genüsslich sein eigenes Essen ohne sie groß zu beachten. Dabei reichte er ihr immer wieder eine Hand voll Leckerlies bis die kleine begann selbstständig aus ihrem Napf zu essen.

Das Vertrauen eines verängstigten Hundes zu erlangen, kann sehr lange dauern. Doch als die kleine Pitbull Hündin Graycie in die Tierklinik " Granite Hills Animal Care " in Elberton, Georgia (USA) eingeliefert wurde, war sie schon fast am Verhungern. Aufgrund vieler Krankheiten mussten die Tierschützer schnell handeln um das Leben des Welpen zu retten. Aus Angst fasste der kleine Hund sein Futter nicht an.

Nach einer Weile durfte er den Welpen sogar streicheln.

gute Nachricht ist, dass bereits viele Menschen gemeldet haben, die dem Welpen ein Zuhause schenken möchten. Aufgrund der vielen Bewerber weist der Tierarzt auf Facebook darauf hin, dass es noch viele tausende Hunde wie Graycie gibt, die ein liebevolles Zuhause suchen und Unterstützung brauchen.

When you have no pancakes for breakfast. . . . Posted by Granite Hills Animal Care on Samstag, 13. Februar 2016



Mit dieser Aktion rettete er Graycie wohl das Leben. Das Tierheim stellte das Video schließlich online. Die Menschen waren so gerührt, und spendeten für Graycie. Neben Geldspenden bekam sie viele Spielsachen. Nun sucht der Tierarzt eine Familie die die Kleine bei sich aufnimmt. Die

Wie Graycie heute aussieht, seht ihr in der Galerie unter diesem Beitrag.