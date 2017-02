Waschmaschine und Heimtrainer in einem - Ergometer wäscht deine Wäsche

Die Fahrrad-Waschmaschine ist ein Ergometer das von Studenten der chinesischen Dalian Nationalities Universität designend wurde. Mit diesem Heimtrainer trainierst du nicht nur deine Ausdauer sondern wäscht auch gleich deine Wäsche. Durch das Treten wird nicht nur die Waschtrommel gedreht sondern gleichzeitig Strom für das Display produziert.

Der zusätzlich gewonnene Strom kann in einer Batterie gespeichert werden. Aktuell ist nicht klar, ob und wann das BiWa auf dem Markt kommen soll. Außerdem konnten wir auch nicht herausfinden, ob und wie das Wasser in die Trommel kommt.Die Vorstellung, gleichzeitig Sport zu machen und dabei seine Wäsche zu waschen, macht mir Angst :) Beides mache ich persönlich nicht so gerne. Vielleicht wäre es aber eine gute Motivation.Weitere Bilder findest du in der Galerie unter diesem Beitrag.Quellen: mymodernmet Eine Innovation auf den