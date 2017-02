Warzenschweinchen und Hundewelpe - beste Freunde

Diese beiden putzigen Bewohner der Daktari Bush School and Wildlife Orphanage, einer Tierrettungseinrichtung in Südafrika, könnten unterschiedlicher nicht sein. Dennoch sind Piggy, ein kleines Warzenschwein und Nikita, ein Rottweiler Welpe, beste Freunde.

Eine Freundin konnte das Warzenschweinchen gut gebrauchen. Nachdem seine Mutter aus unbekannten Gründen nicht mehr zu ihrem Wurf zurückgekehrt war, brachten freiwillige Helfer der Wildtierhilfe Piggy und ihre Geschwister in die Rettungsstation.Leider konnten zwei der Baby Warzenschweine nicht mehr gerettet werden. Piggy jedoch nahm bereitwillige das Fläschchen an und erfreute sich bester Gesundheit.Nikita, ein Rottweiler Welpe, war sehr angetan von dem süßen Schwein und hielt es wohl für einen lustig aussehenden Hund. Schnell schloss auch Piggy die kleine Hündin in ihr Herz und teilte sehr gerne ihr Bettchen mit ihrer neuen Freundin.Und so verbrachten die beiden jeden Tag miteinander bis Piggy alt genug war um wieder ausgewildert zu werden. Nikita hat den Abschied gut verkraftet und konnte bereits viele neue Freunde finden. Und auch Piggy geht es laut Mitarbeiter der Einrichtung sehr gut und freut sich über ihr Leben in Freiheit.des Artikels findet ihr unter dem Beitrag.aus der Tierrettung.Mehr erfahren über die Datari School and Wildlife Orphanage oder Spenden könnt ihr auf der Webseite der Einrichtung.