Vaterliebe - Ein Vater schützt seinen Sohn vor dem Regen und zeigt uns was wichtig ist im Leben

Es ist eine Szene aus dem Alltag. Ein Vater läuft im strömenden Regen neben seinem kleinen Sohn. In der Hand hält er einen Regenschirm und schützt damit seinen Jungen, damit dieser nicht nass wird. An sich denkt er dabei nicht. Sein Anzug und seine Kleidung sind völlig durchnässt.

Anzeige:

Das Foto zu dieser Szene machte der Bankangestellte Eumine Choi (25) vor einer Vorschule im New Yorker Bezirk Queens (USA). Er veröffentlichte das Bild auf Reddit unter dem Titel

"Was ist Liebe? Hoffentlich begreift der Sohn eines Tages, was für ein Glück er hat... Gib dieses Glück weiter".

Dem NBC erzählte er, dass ihn das Bild an seinen Vater erinnert, und an all die Momente in denen er Vorrang hatte.

Nun versuchen Facebook User den Vater und seinen Sohn ausfindig zu machen um ihnen dieses Bild überreichen zu können.

Dieses Bild mag bei den ganzen Nachrichten dieser Tage untergehen, und doch zeigt es uns was im Leben wirklich wichtig ist. Es sind kleine selbstlose Taten die unseren Kindern zeigen, dass wir sie lieben.

Es sind nicht immer die weltbewegenden Nachrichten die wichtig sind - Wie in diesem Fall sind manchmal die kleinen Geschichten aus dem Alltag viel wichtiger für uns, da sie uns zeigen wie toll die Menschen da draußen sind.

Quellen: Reddit | NBC | imgur

Eine gute Nachricht aus 2015.