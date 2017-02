Vater würdigt den Stiefvater seiner Tochter - Sie bringen ihre Tochter gemeinsam zum Altar

Für jeden Vater ist es ein ganz besonderer Moment, wenn er seine Tochter zum Altar führen darf. Aber was passiert, wenn es nicht nur einen Vater gibt?

Auf der Hochzeit seiner Tochter sorgte Todd Bachmann dafür, dass auch der Stiefvater der 21-jährigen Braut Brittany an dieser Zeremonie teilhaben durfte. Er unterbrach die Trauung für einen Moment und holte Brittany's Stiefvater von seinem Platz um ihre Tochter gemeinsam zum Altar zu führen.

Die Begründung, warum er dies tat, berührt nun bereits die ganze Welt:

"Familien sind, was man aus ihnen macht. Es geht nicht um dein Kind und dein Ego."

Laut dem US-Sender "3WKYC" wollte Bachmann ihm für all die Jahre danken, in denen er an der Erziehung seiner Tochter beteiligt war. Dafür hätte es keinen besseren Moment gegeben.

Diese Geste berührt noch mehr, wenn man weiß, dass die beiden nicht immer ein gutes Verhältnis zueinander hatten.

Todd Cendrosky, Brittanys Stiefvater, war sehr überwältigt. Man konnte sehen, dass seine Beine zitterten. Gegenüber 3WKYC lies er verlauten:

"Todd nahm meine Hand uns sagte mir, dass ich genauso hart gearbeitet hätte und ich ihm helfen solle, unsere Tochter zum Altar zu führen."

Weiter sagte er:

"Es war der einprägsamste Moment meines Lebens."

Die Bilder dieses Moments wurde bereits millionenfach auf Facebook geteilt. In Zeiten, in denen Patchworkfamilien normal sind, berührt diese positive Nachricht viele Stiefväter doppelt. Sie nehmen sich der Kinder an, als wären sie ihre eigenen und sollten auch dafür gewürdigt werden. Dasselbe gillt natürlich auch für die vielen lieben Stiefmütter :)

