Sohn findet obdachlosen Vater nach acht Jahren via Twitter

Anzeige:

Gute Nachrichten aus Hamburg - Deutschland

Alles begann mit einem Tweet. Die Internetgemeinde suchte - und fand - Normans Vater in Hamburg.

Auch interessant

Es ist über acht Jahre her, dass Norman, der mittlerweile im amerikanischen Boston lebt, seinen Vater gesehen und gehört hatte.

Weihnachten 2017 startete er einen berührenden Aufruf via Twitter, in dem er um Mithilfe bei der Suche nach seinem Vater bat. Bis auf einen vagen Tipp, er könne sich in Hamburg aufhalten, sowie ein altes Foto, das Klaus, so der Name seines Vaters, zeigte, hatte Norman nichts.

Er bekam unzählige Hinweise und Tipps, bis schließlich ein Hamburger Normans Vater erkannte.

Bereits zum Jahreswechsel kam es zu einem ersten Telefonat zwischen Vater und Sohn, gefolgt von einem Treffen, für das Norman Mitte Januar extra aus Amerika nach Hamburg flog.

In einem Tweet auf Twitter teilte er allen Followern mit: