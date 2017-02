Sie kam als Futter und blieb als Freund - Freundschaft zwischen einem Tiger und einer Ziege

128 Aufrufe 02 Dezember 2015 - 01:24

Russland: Ein ungewöhnliches Duo – Eine Ziege folgt einem Tiger auf Schritt und Tritt

Im Promorski-Safari-Park leben seit Kurzem ein Tiger und ein Ziegenbock zusammen. Eigentlich sollte der Bock die Mahlzeit des Tigers sein, doch er konnte sich mit seinen Hörnern gegen den Tiger durchsetzen. Nun schläft der Bock in seiner Hütte und der eigentliche Hausherr auf dem Dach. Der BockAußerdem ist er nun der engste Begleiter des Tigers und folgt ihm Schritt und Tritt. Der Tiger wiederum scheint ihn als sein „Rudel-Mitglied" zu akzeptieren.