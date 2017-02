Ruhestand im Tipi-Waldhaus - Japanischer Architekt erfüllt Traum zweier Rentnerinnen

Hast du dich schon einmal gefragt, wie du in deinem Ruhestand leben wirst? Wir hätten da eine Idee für dich. Ein genialer japanischer Architekt baute ein einzigartiges Haus, in der Form von fünf Zelte, für zwei im Ruhestand lebende Frauen, die behinderten Menschen ein Zuhause geben möchten. Obwohl er viel Wert auf die Optik legte, kam die Funktionialtität dieses Wohnkomplexes nicht zu kurz.

Issei Suma, ein Architekt aus Tokia, ist bekannt für seine atemberaubenden Gebäude. Doch was er auf einem 100 Quadratmeter großen Grundstück in der japanischen Präfektur Shizuoka errichtete, übertrifft alles dagewesene. Suma baute den Wohnkomplex "Jikka" in Form von fünf Tippis. Seine Auftraggeberinnen, zwei Damen über 60, möchten darin behinderte Menschen beherbergen. Aus diesem Grund befindet sich im gößten Gebäude eine Großraumküche. Die kleineren Zelt-Gebäude dienen als Wohnraum.



Das tragende Gerüst aus Beton und Holzbalken wird durch leichtes, helles Holz ummantelt und fügt sich somit nahtlos in das von Bäumen bewachsene Grundstück ein. Im Inneren wurde auf klare Strukturen Wert gelegt und auf viel Schnickschnack verzichtet.



Ein Higlight ist das Badezimmer mit einer, auch mit Rollstuhl, befahrbaren Badewanne versehen.



Wir zeigen euch die schönsten Bilder dieses einzigartigen Gebäudes: