Planet Earth 2 - Atemberaubender Trailer der neuen Dokumention

Die Dokumentarfilmreihe Planet Earth (dt. Planet Erde) setzte 2006 neue Maßstäbe im Dokumentarfilm Bereich. Die beeindruckende HD Aufnahmen faszinierten Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Nun wird die Reihe fortgesetzt. Der atemberaubende Trailer von Planet Earth 2 begeistert bereits jetzt das Netz.

Nach mehr als zehn Jahren setzt BBC seine Erfolgsserie Planet Earth fort. 2006 und 2007 war Planet Earth die teuerste Dokumentarfilmproduktion aller Zeiten. Herauskamen acht Stunden erstklassiger Tieraufnahmen die seines Gleichen suchte. Mit neuer Technik möchte BBC nun einen neuen Meilenstein setzen. Planet Earth 2 wurde durchgehen mit einer 4K Auflösung gedreht. Das Gemeinschaftsprojekt von BBC America, BBC Studios, ZDF, Tencent und France Television wird im November erstmals in Großbritannien ausgestrahlt. Wann die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.



Auf YouTube macht bereits der Trailer in HD Auflösung Lust auf mehr. Wir zeigen Euch den atemberaubenden Trailer: