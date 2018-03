Peru schützt einen der größten unberührten Regenwälder der Welt

Anzeige:

Gute Nachrichten aus Yaguas Reserved Zone - Peru

In Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Naturschutzgruppen hat die peruanische Regierung den Yaguas-Nationalpark im äußersten Osten des Landes nun geschützt.

Von 15 Reservaten in Peru, ist der neue Nationalpark mit 870.000 Hektar mit Abstand der größte.

„Dies ist einer der letzten großen intakten Wälder auf dem Globus“, sagte Corine Vriesendorp, Ökologin am Field Museum in Chicago, der New York Times.

Der Wald ist so riesig, dass der von dort aufsteigende Nebel sogar in den westlichen Vereinigten Staaten Niederschlag auslösen kann. Neben der Stabilisation des Klimas, sind im Nationalpark auch viele einzigartige Tier- und Pflanzenarten zuhause. Unter anderem leben in diesem schwer zugänglichen Gebiet Flussdelfinde, Jaguare, Seekühe und Riesenotter. Außerdem wohnen rund um den Regenwald einige indigene Gemeinden, die seit zwei Jahrzehnten mit Wissenschaftlern und Ökologen zusammenarbeiten.