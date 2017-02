Odachloser beschützt Mädchen in der Nacht nach verpassten Zug

Nach einer Partynacht in London verpasste Nicole Sedgebeer den letzten Zug nach Hause. Der Bahnhof war bereits geschlossen und sie wusste nicht, wo sie die Nacht verbringen soll. Doch dann kam ihr ein Obdachloser zu Hilfe und kümmerte sich rührend um die junge Frau. Ihre Meinung gegenüber Obdachlosen hat sich seitdem grundlegend verändert.

"Im Normalfall würde ich mit Menschen wie ihm Augenkontakt vermeiden, wenn sie mich um Kleingeld bitten",

schreibt Nicole Sedgebeer auf ihrer Facebook-Seite,





"das werde ich nun mit Sicherheit nicht mehr tun."

Der Obdachloser Mark sprach die aufgelöste Engländerin vor dem Bahnhof Euston an, nachdem sie den letzten Zug nach Milton Keynes verpasst hatte, und bat ihr seine Hilfe an. Hilfe hatte sie auch nötig. Ein Taxi konnte sich Nicole nicht leisten und sie wusste nicht, wo sie die Nacht verbringen soll. Mark bat ihr an sie in ein Café zu begleiten, das die ganze Nacht geöffnet hat. Da der Weg zu dieser späten Stunde gefährlich ist, begleitete er sie dorthin.



Angekommen erklärte Mark der jungen Frau, dass er seinen Schlafsack holen müsse, und um fünf Uhr wieder da sein werde, um sie zum Bahnhof zu begleiten.





"Kurz nach fünf war von ihm noch keine Spur“,

schreibt Sedgebeer auf Facebook,





"aber als ich um eine Ecke bog, rannte er mir entgegen."

Mark hatte sogar einen Bus genommen um rechtzeitig da zu sein.



Auf Facebook postete die Engländerin nun ein Selfie mit Mark und erzählt die Geschichte ihres Helden. Mark selber äußerte sich über seine Beweggründe Nicole gegenüber wie folgt:





"Es ist die Pflicht eines jeden Vaters, die Tochter eines anderen sicher nach Hause zu bringen."

Es ist eine gute Nachricht, die zeigt, dass gute Menschen, nicht immer sofort als solche zu erkennen sind.



