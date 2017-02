NASA Astronaut lässt erste Blume im Weltall wachsen - ein Gärtner im Weltraum

Schon bald könnte Konservennahrung auf der Internationalen Weltraumstation der Vergangenheit angehören. Astronaut Scott Kelly ist es gelungen eine Blume im Weltraum wachsen zu lassen und gehört nun zu den ungewöhnlichsten Gärtnern der Welt... bzw. des Universums.

Der US-Amerikaner hat ein Foto seiner "außerirdischen" Blume an die Erde gefunkt. Darauf zu sehen ist eine Zinnie die orange leuchtet. Bereits seit vielen Monaten versucht die Besatzung Pflanzen zu züchten. Nach vielen Schwierigkeiten ist die Aufzucht der Pflanze geglückt. Seit vergangenem Dezember ist Kelly der Gärtner auf der ISS nachdem sein Kollege die ISS verließ.

How does your garden grow? Here's how my #spaceflower came to bloom: https://t.co/DbmTqqJopf #YearInSpace pic.twitter.com/kl1bxI96PJ