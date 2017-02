Nach Herzinfarkt verlor er alles! Doch seine Hunde wollte er nicht aufgeben

Seine Hunde sind das wichtigste in seinem Leben. Nach einem schweren Herzinfarkt verlor ein Mann aus dem US-Bundesstaat nicht nur sein Haus, sondern auch seine Hunde. Das Tierheim, in dem die Vierbeiner gelandet waren glaubte nicht an die Genesung ihres Herrchens. Dieses Video zeigt, wie sich diese Geschichte zum Guten wendete und die Drei wieder vereint wurden.

Ein Mann aus Delaware musste in diesem Jahr einen Schicksalsschlag hinnehmen. Nach einem Herzinfarkt kämpften die Ärzte um sein Leben. Es sah so aus, als würde er sich davon nicht erholen. Um die Arztrechnungen bezahlen zu können verlor er sein Haus. Seine beiden geliebten Hunde Bailey und Blaze wurden in ein Tierheim gebracht.

Die Mitarbeiter des Tierheim "First State Animal Center" glaubten nicht, dass der Mann je wieder gesund werden würde und gaben die zwei Vierbeiner zur Adoption frei. Das Herrchen rief trotz seines Zustandes jeden Tag aus dem Krankenhaus im Tierheim an und erkundigte sich nach seinen Haustieren - auch dann, als er nicht zum Sprechen in der Lage war. Eines Tages teilte der Mann dem Tierheim Mitarbeitern mit, dass es ihm besser gehen und er bald nach entlassen werden würde.

Dies berührte die Mitarbeiter so sehr, dass sie heimlich Spenden für die Adoptionsgebühr sammelten. Und damit nicht genug - sie sammelten sogar Hundefutter und Gutscheine für Tierbedarf.

Die Mühe hat sich gelohnt. Das Video zeigt den Moment, als der Mann seine Hunde zum ersten Mal wieder sah und ihm mitgeteilt wurde, dass sämtliche Gebühren bereits bezahlt wurden.

In diesem Jahr konnte er, dank der Hilfsbereitschaft der Tierheim Mitarbeiter, Weihnachten mit seinen Hunden verbringen.

