Mann läuft mehrmals in ein brennendes Tierheim und rettet dutzenden Hunden das Leben

Perry Boore sitzt auf der Heckklappe seine SUV, sein Gesicht ist mit Blasen und Ruß bedeckt. Gerade hat er sein Leben riskiert um dutzenden Hunden das Leben zu retten. Nach einem Brand in einem Tierheim in Oakland (USA) rannte der 82 Jährige mehrmals in das Feuer um die Käfige der Tiere zu öffnen. Damit rettete er dutzenden Hunden das Leben. Leider verstarb der Tierfreund wenige Wochen später aufgrund der schweren Verletzungen die er sich bei seiner selbstlosen Tat zugezogen hatte.

Mehr als 20 Jahre rettete Perry Boore Straßenhunde und gab ihnen ein liebevolles Zuhause. Er stellte die Belange seiner Tiere stets über die seinen. Das Leben seiner Tiere war ihm auch am Ende seines Lebens wichtiger als das eigene. Am 4. Februar stand sein Gnadenhof "Perry's Orphans Sanctuary" in Flammen. Boore war nicht aufzuhalten und lief mehrmals in das Feuer um die Hunde zu befreien. Nachbarn mussten den rüstigen 82-jährigen schließlich aufhalten, um sein Leben zu retten - leider vergeblich.



Mehrere Wochen nach dem Brand erlag der Türschützer seinen schweren Verletzungen.

"Ich habe meinem Vater versprochen, mich um seine Tiere zu kümmern. Und dieses Versprechen werde ich halten."