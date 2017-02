Mädchen vergaß Kuschelhäschen im Hotel - Hotelangestellte bescheren Häschen einen 5 Sterne Aufenthalt

Als die Mitarbeiter des Adare Manote Hotel ein vergessenes Kuschelhäschen fanden überlegten sie sich etwas Besonderes. Sie behandelten das Kuscheltier wie einen 5 Sterne Hotelgast. Dabei machten sie Fotos um der Besitzerin, einem kleinen Mädchen, zu zeigen, dass es ihrem Kuscheltier gut geht.

Anzeige:

Jeder der ein eigenes Kind hat weiß, wie wichtig den Kleinen ihre Kuscheltiere sind. Geht einmal eines davon verloren, ist das eine kleine Katastrophe. Wenn allerdings das Lieblingskuscheltier nicht mehr auffindbar ist, bricht für Kinder eine Welt zusammen. So geschehen in einem Hotel in Irland.

Die Mitarbeiter des Adare Manote Hotel fanden vor kurzem ein süßes weißes Kuschelhäschen. Natürlich wollte man das Häschen seinem Besitzer schnellstmöglich zurückgeben. Auf Facebook veröffentlichten die Angestellten deshalb einen Aufruf:

"Ich habe meinen Besitzer beim Frühstück im Adare Manor verloren."

Bis man den Besitzer ausfindig gemacht hat erhielt das Häschen eine exklusive Sonderbehandlung. Die Fotos dieses besonderen Hotelaufenthalts postete das Hotel auf Facebook:

"Claire, eine Concierge, hilft mir dabei meine Familie zu finden. Ich habe viel Spaß dabei."

"Etwas "chillen" vorm Frühstück."

"Heute nach habe ich im Adare Manor geschlafen. Hoffentlich holt mich mein Besitzer morgen ab"

"Mein Nachmittagstee im Adare Manor"

"Yippie... Meine Besitzer wurden gefunden. Ich bleibe noch eine Nacht im Adare Manor und morgen geht es nach Hause wo wir eine große Feier haben werden"

"Es bleibt noch genug Zeit für eine Massage von der liebvollen Kate im Behandlungsraum bevor es nach Hause geht"

"Nach dem Nachmittagstee vertrete ich mir noch die Beine mit Claire"

"Danke, dass ihr so gut auf meine Jellycat aufgepasst habt“, schrieb die Familie später auf Facebook.

"Er war mein erster Teddy"

Nur Positive Nachrichten 2016, Kinder