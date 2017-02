Lehrerin streicht Hausaufgaben und fordert Eltern auf mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen

Unsere Schüler stehen oft unter einem enormen Leistungsdruck. Einer Lehrerin in den USA ging das zu weit und befreite kurzerhand ihre Schüler von den Hausaufgaben. Gleichzeitig gab sie den Eltern eine Aufgabe mit auf den Weg und sorgt damit im Netz für viel Zustimmung. Den Brief, in dem sie die Eltern über ihre Beweggründe informierte, hat nun eine Mutter auf Facebook veröffentlicht.

Brandy Young unterrichtet an der Godley-Grundschulde in Texas (US-Bundesstaat) Mathematik und Naturwissenschaft. Nach den Sommerferien gab sie ihren Zweitklässlern einen Brief für deren Eltern mit nach Hause. Darin schreibt sie:





"Liebe Eltern,

Nachdem ich im Sommer viel Zeit mit Recherchieren verbracht habe, möchte ich etwas Neues ausprobieren. Bei Hausaufgaben geht es nur darum Aufgaben die während des Unterrichts begonnen wurden, fertig zu stellen. Darüber hinaus wird es keine offiziellen Hausaufgaben dieses Jahr geben.



Stattdessen bitte ich Sie, am Abend etwas Förderliches mit Ihren Kindern zu unternehmen wie zum Beispiel ein gemeinsames Abendessen mit der Familie oder zusammen zu lesen, Draußen spielen und die Kinder früh in ihr Bett zu bringen."