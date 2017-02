Kurvige Barbie - die berühmteste Puppe der Welt wird endlich kurvig

75 Aufrufe 29 Januar 2016 - 00:58

Die Barbie nimmt zu

Die Barbie-Puppe bekommt nach mehr als einem halben Jahrhundert eine neue Figur. Der Hersteller Mattel stellte in den USA drei neue Typen vor:Barbie gibt es neben dem ultraschlanken Original nun auch in den Bezeichnungen „kurvig", „groß" und „klein". Mattel-Chef Richard Dickson teilte im kalifornischen El Segundo mit: "Barbie steht für die Welt, wie Mädchen sie sehen." Die Puppe habe die Fähigkeit, mit der Zeit zu gehen und zu wachsen. Die Barbie ist eines der am meisten verkauften Spielzeuge