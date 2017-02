Küchenmesser Schärfen leicht gemacht - ToDo für scharfe Messer durch Schleifstein

Wer kennt das nicht, man hat teure Messer mit einer stumpfen Klinge in der Küche. Zwiebeln schneiden macht so keinen Spaß. Die billigen Messerschleifer bringen meist keine Besserung. Aus diesem Grund möchten wir euch ein kleines To-Do an die Hand geben um eure Messer ganz einfach zuhause optimal selber Schleifen zu können.

Unsere Messerschärf-Tipps beziehen sich auf das Schleifen handelsüblicher Haushaltsmesser. Für das Schleifen besonders hochwertiger Messer, wie zum Beispiel teure Damast Messer aus Japan, müssen weitere Schritte durchgeführt werden.





Was benötigt ihr für das perfekte Schleifen eurer Messer:

Wasser

Schleifstein mit zwei unterschiedlichen Körnungen. Für haushaltsmesser empfehlen wir Körnungen von 1000 und 400

Lederriemen mit einer Polierpaste

Vorbereitung:

Legt den Schleifstein in ein Wasserbad bis keine Blasen mehr aufsteigen. Danach legt ihr den Schleifstein in die mitgelieferte Halterung des unten empfohlenen Sets. Achtet darauf, dass die Halterung stabil steht. Gegebenfalls könnt ihr diesen auf eine Gummi- oder Antirutschmatte legen.

Vorschliff



Diesen Schritt müsst ihr nur durchführen, wenn euer Messer sehr stumpf sein sollte. Bei mir war das der Fall. Für den Vorschliff könnt ihr eine Körnung von 400 verwenden. Schleift euer Messer auf beiden Schneidseiten bis sich ein durchgehender Grat über die Gesamtlänge der Schneide auf der dem Schleifstein abgewandten Seite des Messers aufwölbt. Den Schleifwinkel wählt ihr anhand des vorgegeben Winkels eures Messers. Im Video wird dies ebenfalls nochmal beschrieben.



Hauptschliff



Hier verwendet ihr die feinere Seite des empfohlenen Schleifsteins (1000er Körnung). Ihr geht dabei genau so vor wie beim Vorschliff. Schleift wieder beide Seiten. Bei diesem Schritt werden die tiferen Riefen und Schleifspuren entfernt.



Grat reduzieren



Dabei wird das Messer und der Schleifstein mit Wasser und einem Tuch gereinigt, um die Schleifspuren zu beseitigen. Legt den Schleifstein wieder mit der 1000er Körnung nach oben in die Halterung. Nun zieht das Messer einige Male komplett mit der Schneide in einem Bogen über den Schleifstein. So wird der Grat reduziert.



Grat entfernen



Dieser Schritt ist sehr wichtig. Hierfür benötigt ihr einen Lederriemen und eine Polierpaste. Streicht dazu den Lederrihemen mit sehr wenig Polierpaste eine. Legt diesen nun vor euch auf den Tisch und ziht die Scheiden wie beim Schritt vier über den Lederriehem. Wiederholt diesen Vorgang einige Male bis der Grat entfernt wurde.

Im unten stehenden Video zeigt euch Messerschleifexperte Leonhard Ullrich nochmal wie es geht. Er beschreibt in seinem Video fünf Schritte. Wir haben uns aber mit nur vier Schritten begnügt, da sich unser To-Do auf das Schleifen von Haushaltsmessern beschränkt. Nun könnt ihr wieder beherzt zuschneiden :)

Weitere Informationen und Videoquelle: Messer machen

