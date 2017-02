Köche der olympischen Spiele in Rio möchten für die arme Bevölkerung mitkochen

Während der olympischen Spiele 2016 in Rio werden etwa 60.000 Mahlzeiten am Tag für die Athleten zubereitet. Experten schätzen, dass dabei etwa 12 Tonnen an Lebensmitteln im Müll landen. Um diese Reste sinnvoll zu nutzen, planen einige Küchenchefs diese zu leckeren Mahlzeiten zu verarbeiten und diese an Hilfsbedürftigen zu verteilen.

