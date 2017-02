Kleines Raumwunder - Ausziehbarer Wohnwagen verdreifacht Wohnbereich

Ausziehbare Wohnmobile werden immer beliebter. Der in 2012 gegründete Hersteller von Freizeitfahrzeugen BeauEr sorgt nun mit einem innovativen Konzept für Aufsehen. Ein patentiertes Teleskop-Prinzip lässt den Wohnbereich eines Wohnwagens innerhalb weniger Sekunden auf das Dreifache anwachsen.

Urlaub mit dem Wohnwagen findet immer mehr Anklang. Besonders ausfahr- und ausziehbare Modelle sind beliebt. Durch ihre geringe Länge, im zugbereiten Zustand, lassen sie sich leicht von PKW ziehen. Außerdem sinken die Unterstellmöglichkeiten außerhalb der Saison aufgrund ihrer geringen Größe. Auf den Campingplätzen verwandeln sie sich in kleine Raumwunder.Der französische Hersteller von Freizeitfahrzeugen BeauEr übertrifft mit seinem "3X concept" die Erwartungen vieler Kunden. Der patentierte Wohnwagen lässt sich innerhalb von etwa 20 Sekunden auf das Dreifache vergrößern. Somit stehen den Reisenden 27 Quadratmeter zur Verfügung. Dies geschieht elektrisch durch einen Anschluss an eine 220-volt Steckdose oder an eine 12-Volt Autobatterie zum Beispiel über den Zigarettenanzünder.Darüber hinaus sorgen das futuristische Design und die durchdachte Raumaufteilung für Begeisterung. Der Grundpreis für diesen Wohnwagen liegt laut Herstellerangaben bei rund 25.000 Euro.Wir zeigen euch ein Video des "3X concept" und beeindruckende Bilder der möglichen InnenausstattungQuelle: beauEr