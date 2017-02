Kinderkrankenhaus berührt mit Video - Kleine Helden die nicht aufgeben

Das Kinderkrankenhaus "SickKids" in Toronto möchte kranke Kinder nicht länger als verletzlich darstellen und startet deshalb eine mutige Kampagne. Dort werden die Kleinen als starke Kämpfer präsentiert, die sich ihren Gegnern stolz und mächtig entgegenstellen.

In einem vor wenigen Tagen online gestellten Video werden kranke Kinder als wahre Helden dargestellt. In Superheldenkostümen oder Uniformen kämpfen sie darin gegen scheinbar unbesiegbare Gegner ohne Angst. Das Video, das auf YouTube in wenigen Tagen bereits knapp 300.000 Mal aufgerufen wurde, würdigt diese tapferen kleinen Kämpfer.