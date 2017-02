Er fährt täglich viele Stunden um wilden Tieren Wasser zu bringen - In Kenia nennen sie ihn Wassermann

Gute Nachrichten aus Kenia. Patrick Kilonzo Mwalua wird "Der Wassermann" genannt, da er mehrmals in der Woche Wasser zu den wilden Tieren in den ausgetrockneten Teilen des Tsavo West Nationalparks in Kenia bringt.

Aufgrund der globalen Erwärmung, und des damit ausbleibenden Regens, sind zahlreiche Teile des Tsavo West Nationalpark in Kenia ausgetrocknet. Viele Tiere drohen zu verdursten und suchen verzweifelt nach einer Wasserquelle. Ein Mann möchte dies, laut "India Times" verhindern. Patrick Kilonzo Mwalua fährt mindestens viermal in der Woche, mehrere Stunden, mit einem mit 3.000 Gallonen Wasser (entspricht etwa 11.000 Liter) befülltem Lastwagen in die Prärie, um den durstenden Tieren das lebensnotwendige Wasser zu bringen.



Auf "the dodo" begründet Mwalua seinen Einsatz wie folgt:





"Es regnet nicht mehr wie gewohnt" "Also habe ich angefangen, den Tieren Wasser zu bringen, weil ich dachte:" Wenn ich das nicht mache, werden sie sterben.""

Wenn sich der Tierschützer, der eigentlich Erbsenbauer ist, mit seinem blauen LkW den Tieren nähert warten viele bereits ungeduldig.





"Letzte Nacht warteten bereits 500 Büffel an einem Wasserloch. Als ich ankam konnte sie bereits das Wasser riechen. Sie fingen an zu trinken obwohl ich noch da war. Das war so aufregend."