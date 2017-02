Junge schleicht sich täglich in eine Garage um einen Hund zu umarmen

Wenn man die ersten Sekunden des Überwachungsvideos sieht, könnte man glauben, ein Junge schleicht sich in eine Garage um dort etwas zu stehlen. Doch sieht man sich das Video bis zum Ende an, wird man sehr gerührt sein.

Anzeige:

Die Überwachungskamera von Hollie Breaux Mallet (Louisiana, USA) zeigt nämlich wie der Nachbarsjunge an mehreren Tagen in die Garage läuft um ihren Hund zu umarmen.





Mittlerweile wurde der Kuscheldieb gefasst und darf nun ganz legal so oft er möchte mit der Hündin Duchess spielen. Wie sich herausstellte vermisste der Nachbarsjunge Josh seinen eigenen Hund, der im vergangenen Jahr gestorben ist.





Das Video, das Hollie auf Facebook postete wurde bereits über 4 Millionen Mal angeklickt.





Eine sehr gute Nachricht aus der Nachbarschaft.