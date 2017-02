Innovativer Blumentopf AIRY macht die Luft nachweislich rein

Dieser innovative Blumentopf macht die Luft in Büros und Wohnräumen nachweislich rein. Der Pflanzentopf AIRY wurde auf Grundlage von Forschungsergebnissen der NASA entwickelt. Diese fand heraus, dass Pflanzen über ihre Wurzeln die Raumluft von Schadstoffen befreien können. Um diesen Effekt zu verstärken, verfügt AIRY über ein spezielles Belüftungssystem. Die Wirksamkeit wurde bereits vom Fraunhofer Institut bestätigt.

Luft ist für den Menschen unersetzlich. Im Laufe unseres Lebens atmen wir durchschnittlich 350.000 Kilogramm davon ein. Frische Luft ist nicht nur wohltuend für den Körper sondern auch für unseren Geist. Laut AIRY Hersteller "AIRY GREENTECH" verbringt der typische Mitteleuropäer 90 Prozent seines Lebens in Innenräumen, wo Computer, Möbel, Teppiche und Lacke Gift- und Schadstoffe freisetzen können. Da diese immer wieder nachströmen, soll regelmäßiges Lüften nur zeitlich begrenzt helfen. Abhilfe schafft hier das patentierte AIRY-System - ein Pflanzentopf mit einem ausgeklügelten Belüftungssystem.





so AIRY Erfinder Helge Knickmeier.Die Entwicklung von AIRY setzte dabei auf. Diese hat bereits in den 1980er Jahren herausgefunden, dass diezu etwa 90 Prozent durch diegeschieht. Um diesen Effekt zu nutzen wird im AIRY die Luft am Boden angesaugt und oben wieder in den Raum entlassen. Dadurch soll sich die Luft reinigende Wirkung um ein Vielfaches verstärken. Um ein marktreifes Produkt auf dem Markt bringen zu können, setzten die Erfinder auf die Crowfounding Plattform KICKSTARTER.In der MDR-Sendung "Einfach genial" wurde der Pflanzentopf getestet. Ein Raucherraum wurde dafür für 24 Stunden luftdicht versiegelt. Anschließend wurde der Formaldehydanteil in der Luft gemessen. Ohne Airy konnte dieser Wert nur geringfügig reduziert werden und lag immer noch 20-fach über dem Grenzwert. In einem weiteren Test wurden vier AIRY-Pflanzentöpfe im Raucherraum aufgestellt. Nach nur einem Tag konnten die Tester keine Formaldehydanteile in der Luft mehr messen. Ein Video dieses Tests findet sich hier. Ebenfalls wurde die Wirkungsweise von AIRY vom TÜV Nord getestet und zertifiziert.AIRY ist nun auch über Amazon in verschiedenen Farben erhältlich.