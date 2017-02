Innerhalb von 18 Monaten verwandelte ein Papa das Zimmer seiner Tochter in einen Feen-Wald

Feen sind faszinierende und liebevolle Fabelwesen. Gerade kleine Mädchen lieben sie und ihre magischen Kräfte. Der Wunsch nach einem Feen-Kinderzimmer ist deshalb bei vielen Mädchen groß. Um seinem Kind einen großen Wunsch zu erfüllen, verwandelte ein Papa aus den USA, das Zimmer seiner Tochter in einen Feen Wald mit einem eigenen Baum.

Da Radamshome, ein Künstler aus der Videospiele Industrie, seiner Tochter den Wunsch nicht abschlagen konnte, machte er sich an die Arbeit. In über 350 Stunden innerhalb von 18 Monaten entstand so ein Feen-Zimmer der besonderen Art.Aus einem selbst angefertigen Drahtskellet, einer Zement-Mischung und Papp-Mache wurde ein wunderschöner Baum, dessen Äste das ganze Zimmer umspannen. Lichterketten und ausgesuchte Dekoartikel machen das Ergebnis perfekt.Weitere Bilder findet ihr in der Galerie unter diesem Beitrag.Quelle: reddit