Aufgrund bis zu 10 Grad höheren Temperaturen in Großstädten, wachsen durch den "Wärmeinsel-Effekt" die Bäume dort schneller.

"Wir können zeigen, dass Stadtbäume bei gleichem Alter im Durchschnitt größer sind als ländliche Bäume, denn die Stadtbäume wachsen schneller", sagt Professor Hans Pretzsch, Mitglied eines internationalen Forscherteams. Hierfür sieht Pretzsch zweierlei Gründe:

1. Die in der Regel höheren Temperaturen in Großstädten regen die fotosynthetische Aktivität an.

2. Es herrscht eine längere Vegetationsperiode, in der die Bäume die Möglichkeit haben zu wachsen.



Durch das schnellere Wachsen durchlaufen die Bäume auch schneller ihren Lebenszyklus. Ob es sich hierbei um eine Situation handelt, die eher bedenklich zu betrachten ist oder gar positiv, da so die Ressourcen der Bäume am Ende auch genutzt werden können, darüber sind sich Experten noch uneinig.