Faultier auf der Autobahn - Polizisten retten süßen Waldbewohner

Ein sehr mutiges Faultier wollte in Equador eine vielbefahrene Straße überqueren. Dabei hat es wohl der Mut verlassen und klammerte sich tapfer an eine Straßenleitblanke. Die hiesige Polizei handelte sofort und rettete den Waldbewohner aus seiner ausweglosen Situation. Ob das Faultier an dieser Autobahn auf jemanden gewartet hatte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen ;)

Weitere Bilder findet ihr in der Galerie unter diesem Beitrag.

Aktuelle positive Nachrichten aus aller Welt, 2016