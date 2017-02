Faszinierendes Unterwassermuseum in Mexiko vereint Kunst und Naturschutz

Ein Museumsbesuch der etwas anderen Art findet sich in Mexiko auf der Halbinsel Yukatan. Das Besondere daran: Das Museum befindet sich unter Wasser. In acht Metern Tiefe installierte der britische Künstler Jason de Caires Taylor 500 Einzelskulpturen. Damit möchte er nicht nur künstlerisch begeistern, sondern auch die Natur schützen.

Seit 2012 können Taucher im Norden der mexikanischen Halbinsel vor Cancún auf einem Tauchgang die Werke des Künstlers Jason de Caires Taylor bewundern. Unter dem Titel "The Silent Evolution" installierte der Brite 21 Werke, die aus 500 Skulpturen bestehen. Für die bis zu vier Meter großen Skulpturen standen Mexikaner aller Altersgruppen Modell. Ebenfalls können Maya-Krieger bewundert werden.Mit der Errichtung eines Unterwassermuseums soll nicht nur Tauchern ein kulturelles Vergnügen beschert, sondern auch die Unterwasserwelt Mexikos geschützt werden. Korallenriffe sollen entlastet werden. Diese werden durch den Tauchtourismus an der mexikanischen Küste stark beeinträchtigt. Der Künstler hofft, dass einige dieser Taucher den Besuch eines Unterwassermuseums vorziehen. Da jede Skulptur aus einem Ph-neutralen Beton gefertigt wurde, können sich künstliche Riffe bilden. Damit sich Algen und wirbellose Tiere ansiedeln können, verzichtet der Künstler auf eine Reinigung seiner Kunstwerke.Sein Ziel war es, die Skulpturen in das regionale Ökosystem zu integrieren. Um die bestehende, wurde der 450 Quadratmeter große Unterwasserpark in einem Teil des Nationalparks gebaut, derwurde.Ob und wie sich die Skulpturen in den letzten vier Jahren verändert haben zeigen die folgenden Bilder und ein Video.Quellen: Jason deCaires Taylor