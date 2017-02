Erste Hochleitungsautobahn in Schweden sorgt für emissionsfreies fahren von LKWs

Was bereits im Schienenverkehr gang und gäbe ist, wird jetzt auch für LkW's Realität. In Schweden wurde im Juni 2016 die erste Oberleitungsstrecke für LkW's eröffnet. Dabei werden Diesel-Hybrid Fahrzeuge wie in der Eisenbahn üblich mit Strom versorgt, und machen so ein emissionsfreies Fahren möglich.

Der LkW-Hersteller Scania eröffnete, gemeinsam mit Siemens, auf einem Autobahnabschnitt nördlich von Stockholm den ersten eHighway. Ziel ist es, effizienter und umweltschonender zu fahren, als es bislang mit Verbrennungsmotoren der Fall war. Roland Edel, Siemens-Division-Mobility, sagte dazu zu Focus.de

"Das bedeutet nicht nur eine Halbierung des Energieverbrauchs, sondern auch eine Verringerung der lokalen Luftverschmutzung".